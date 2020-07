Medien: So soll das neue LASK-Stadion aussehen

via

via Sky Sport Austria

Nachdem die vergangenen Wochen für den LASK durchaus turbulent und von negativen Meldungen überschattet waren, klammern sich die Linzer an eine positive Zukunft. Bei einer Mitglieder-Versammlung am Dienstag wurden die ersten Bilder des geplanten neuen Stadions auf der Gugl exklusiv vorgezeigt. Dieses Foto ist dabei an die Öffentlichkeit gelangt.

Obwohl die Pläne für die neue Heimstätte der Linzer bereits fertig sein sollen, bleiben sie noch unter Verschluss. Laut einem Fan, der mit “LAOLA1” Kontakt aufnahm, soll das Stadion – “ein noch schöneres Stadion werden als jenes, das am Wörthersee in Klagenfurt steht”.

Von Seiten des LASK hält man sich zu diesem Thema bedeckt. Präsident Siegmund Gruber wisse noch nicht, wo die Linzer ab 2021 ihre Europacup-Spiele austragen werden. Die Umbauarbeiten sollen Anfang des nächsten Jahres beginnen.