Boston wirft Miami aus NBA-Playoffs

Die Boston Celtics haben Miami Heat in Runde eins des Playoffs der National Basketball Association (NBA) ausgeschaltet und damit erfolgreich Revanche genommen.

Mit einem 118:84-Heimsieg entschied das beste Team des Grunddurchgangs die „best of seven“-Serie mit 4:1 für sich, im Vorjahr hatten die Celtics gegen Miami im entscheidenden siebenten Spiel verloren. Am Mittwoch (Ortszeit) hatte Boston in diesem Eastern-Conference-Hit schon nach dem Startviertel ein 18-Punkte-Plus.

In der Western Conference erhöhten die Dallas Mavericks im Duell mit den Los Angeles Clippers durch einen 123:93-Auswärtssieg in der Serie auf 3:2. Bester Werfer des Abends war Dallas-Starspieler Luka Doncic mit 35 Punkten.

Playoff-Ergebnisse der NBA vom Mittwoch (1. Runde, „best of seven“):

Eastern Conference: Boston Celtics – Miami Heat 118:84 (Endstand in der Serie 4:1)

Western Conference: Los Angeles Clippers – Dallas Mavericks 93:123 (Stand 2:3)

(APA)/Bild: Imago