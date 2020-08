Mega-Deal: Die Champions League, Europa League und Conference League ab 2021 live auf Sky

Sky bleibt weiterhin die Heimat des Fußballs. Denn ergänzend zum derzeitigen Programm-Portfolio konnte sich Sky für Österreich die Übertragungsrechte an allen UEFA Klub-Wettbewerben für die Saisonen 2021/22 bis einschließlich 2023/24 sichern.

Alle Spiele der UEFA Champions League, UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League zukünftig komplett bei Sky

Alle 138 Spiele der europäischen Königsklasse inklusive der Gruppenphase und K.o.-Phase, Playoff-Begegnungen und UEFA Super Cup live auf Sky, 120 Spiele davon exklusiv

Dazu sichert sich Sky die komplette UEFA Europa League und die neue UEFA Europa Conference League

Sky erwirbt Rechte an allen 282 Live-Spielen, davon 252 Spiele exklusiv

Die neuen Vereinbarungen gelten ab der Saison 2021/22 bis einschließlich 2023/24

Enthalten sind die Rechte über alle Verbreitungswege Satellit und Kabel, IPTV, Web und Mobile in Österreich

Die Sky Super Saison 2021-2024

Alle Spiele der UEFA Champions League live bei Sky – mehr Exklusivität denn je



Für die kommende Rechteperiode der UEFA Champions League bietet Sky als einziger Anbieter sämtliche 138 Spiele des wichtigsten Klubwettbewerbs des europäischen Fußballs live. Sky zeigt dabei 120 von 138 Spielen exklusiv, natürlich überträgt Sky dabei das Finale der UEFA Champions League live. Alle Spiele am UEFA Champions League Dienstag überträgt Sky komplett exklusiv. Jeweils am Mittwoch zeigt Sky ebenfalls alle acht Spiele in der Gruppenphase live, sieben davon exklusiv.

Der neue Vertrag umfasst alle 125 Spiele der Gruppenphase des Wettbewerbs und der K.o.-Runde inklusive des Finales sowie die zwölf Playoff-Begegnungen und den UEFA Super Cup.

Sky sichert sich UEFA Europa League und die UEFA Europa Conference League komplett

Die Vereinbarung umfasst alle 282 Spiele der Gruppenphase der Wettbewerbe UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League inklusive der K.o.-Phase, der beiden Finalspiele und Playoff-Begegnungen. Sky erwirbt die Rechte an 282 Live-Spielen, davon 252 Spiele exklusiv. Sky zeigt an jedem Spieltag alle österreichischen Einzelspiele sowie die Endspiele der beiden Wettbewerbe live.

Neal O’Rourke, Geschäftsführer Sky Österreich: „Es freut uns sehr, dass zukünftig in Österreich alle drei UEFA Klub Wettbewerbe komplett bei Sky zu sehen sein werden. Für unsere Kunden, speziell die Sportfans hierzulande, sind dies großartige Neuigkeiten. Denn sie werden ab 2021 bei Sky ihre nationalen und internationalen Lieblingsteams in allen europäischen Klubbewerben bei uns verfolgen können. Wir sind stolz darauf, dass mit dieser Vereinbarung Sky weiterhin die Heimat des Fußballs in Österreichs bleibt und die Situation für den Kunden einfacher und klarer ist, als jemals zuvor.

Holger Ensslin, Geschäftsführer Sky Österreich: „Das sind großartige Nachrichten für die Fußball-Fans in Österreich. Nicht nur, dass sie bei Sky künftig in der europäischen Königsklasse alle Spiele live und 120 davon exklusiv sehen können, ist es uns gleichzeitig gelungen, auch die kompletten Rechte an der UEFA Europa League sowie an der neuen UEFA Europa Conference League zu erwerben. Gerade die rotweißroten Erfolge in der UEFA Europa League haben ja hierzulande die Beliebtheit dieses Bewerbs in den letzten Jahren enorm gesteigert.“

Über die Live-Übertragungsrechte hinaus beinhaltet die Vereinbarung auch umfangreiche Clip- und Highlight-Rechte. Neben dem umfassenden Angebot im Abo-TV werden somit für alle Fußball-Fans in Österreich via skysportaustria.at und die Sky Social-Media-Kanäle Spielzusammenfassungen und – szenen der UEFA Champions League zu sehen sein.

