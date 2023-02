Meistertitel in Gefahr? Stöger „nicht ganz überzeugt“ vom FC Bayern

Kurzes Formtief oder eine Gefahr für die Titelverteidigung? Der FC Bayern München kämpft vor allem in der deutschen Bundesliga mit teaminternen, wie auch mit sportlichen Rückschlägen. Bei Talk & Tore (HIER die ganze Folge zum Nachsehen) zweifelt Sky Experte Peter Stöger einen erneuten Meistertitel an, während Hans Krankl und Ex-Bayern-Profi Carsten Jancker weiter von den Münchnern überzeugt sind.

„Es ist ein Klub, der dann immer richtig stark wird, wenn’s richtig eng wird. In den letzten Monaten ist aber passiert, dass sie sieben Punkte auf Union und neun auf Dortmund verloren haben. Das ist untypisch“, wundert sich der ehemalige Bundesligacoach Stöger über die Bilanz der Bayern.

Ob der FCB dennoch die Titelverteidigung in der Liga schafft, hängt demnach vor allem von einem möglichen Turnaround ab: „Jetzt ist die Frage, was passiert dort in München mit den ganzen Baustellen, die sie haben. Ich bin mir nicht ganz so sicher, dass sie es heuer schaffen. So ganz überzeugt von den Bayern bin ich nicht.“

Jancker über Nagelsamnn: „Muss richtige Schlüsse daraus ziehen“

Jancker ist indes überzeugt, dass dem Team von Trainer Julian Nagelsmann die Wende gelingt: „Was ich so mitkriege, wird Bayern Meister, weil sie den Schalter umlegen werden. Im Moment sieht’s nicht ganz so stimmig aus, vielleicht ist auch der Gedanke sehr bei der Champions League.“ Der FCB-Coach müsse aber mehr auf seine Aussagen achten: „Er wird hoffentlich seine richtigen Schlüsse daraus ziehen und auch nicht mehr so auftreten.“

Krankl: Starker Kader als Bayerns Trumpf

Stürmerikone Hans Krankl glaubt ebenfalls an einen weiteren Meistertitel für die Bayern und traut den Münchner auch in der Champions League (das Achtelfinal-Rückspiel gegen PSG am Mittwoch, den 8. März, LIVE auf Sky Sport Austria!) einiges zu: „Die Bayern sind immer Favorit. Ich bin auch der Meinung, dass sie Meister werden. Einfach, weil sie einen sehr, sehr starken Kader haben. Alle Mannschaften, die drinnen sind, mit denen muss man rechnen. Aber die Bayern sind da sicher dabei.“

