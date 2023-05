Mit Retro-Logo aus den 20er Jahren! Bayern-Trikot geleakt

via

via Sky Sport Austria

Im Internet sind erste Bilder des dritten Trikots des FC Bayern für die Saison 2023/24 aufgetaucht. Vor allem das alte Logo fällt dabei sofort ins Auge.

Zu Hause wird der deutsche Rekordmeister in der kommenden Spielzeit in Rot und Weiß auflaufen, auswärts in einer Kombination aus Lila und Schwarz. Mittlerweile steht wohl auch fest, wie das Ausweichtrikot – oft auch als drittes Trikot bezeichnet – aussehen wird. Das Jersey kombiniert Off-White mit einem dunklen Rot, hat einen runden Kragen mit einem Knopf.

Das Besondere an dem Trikot ist aber das Retro-Logo. Oben rechts ist das Bayern-Wappen aus dem Jahr 1923 zu sehen, das bei den Fans äußerst beliebt ist. Dieses wurde mit Unterbrechungen bis 1954 verwendet.

Das Trikot wird durch ein dezentes grafisches Muster abgerundet. Noch ist unklar, wann Fans das Jersey käuflich erwerben können.

(skysport.de) / Bild: footyheadlines