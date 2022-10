Nach 0:2-Rückstand: Ried kämpft sich in Cup-Viertelfinale

via

via Sky Sport Austria

Dramatischer Cup-Erfolg für die SV Ried: Die Innviertler siegen bei Zweitligist SV Horn mit 3:2 – nach einem Zwei-Tore-Rückstand zur Halbzeitpause.

Die Gastgeber führten bereits nach 18. Minuten mit 2:0 – Okan Yilmaz (16.) und Patrik Mijic (18.) brachten die Waldviertler überraschend klar voran. Erst nach einem Platzverweis für Horn-Profi Niklas Hoffmann sollte sich das Blatt wenden. Seiffedin Chabbi (53.), Stefan Nutz (68.) und Oliver Kragl in der Nachspielzeit (90+1.) bescherten den Oberösterreichern doch noch den Drittrunden-Einzug.

Der deutsche Ried-Rückkehrer beförderte den Ball von außerhalb des Strafraumes ins leere Tor, nachdem Horn-Keeper Fabian Ehmann den ersten Matchball von Chabbi im Eins-gegen-Eins mit einer Fußabwehr vereitelt hatte.

Klagenfurt siegt knapp in Dornbirn

Ein knapper Erfolg gelang ebenso Bundesligist Austria Klagenfurt: Bei Zweitligist FC Dornbirn gewann die Elf von Peter Pacult durch Tore von Nicolas Wimmer (18.) und Christopher Cvetko (82.). Für die Vorarlberger glich zwischendurch Renan (39.) aus. Der Favorit aus Kärnten eliminierte nach Admira Dornbirn (8:1) und SW Bregenz (5:0) das dritte „Ländle“-Team in Folge.

Vorarlberg ist damit im Cup nicht mehr vertreten. Die beiden Bundesligisten SCR Altach und Austria Lustenau hatten sich wie Hartberg bereits in der 2. Runde verabschiedet.

Titelverteidiger Red Bull Salzburg gastiert am Mittwoch (20.30 Uhr) bei der Admira. Neben dem Grazer Derby GAK – Sturm trifft Blau-Weiß Linz auf den WAC (jeweils 18.00 Uhr). Abgeschlossen wird das Achtelfinale am Donnerstag in Wien mit Sport-Club gegen Austria.

(Red./APA).

Beitragsbild: GEPA.