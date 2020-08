Nach Europa-League-Pleite: Zukunft von Inter-Coach Conte soll am Dienstag geklärt werden

via

via Sky Sport Austria

Das Arbeitsverhältnis zwischen Inter Mailand und Antonio Conte könnte sich nach nur einem Jahr dem Ende zuneigen.

Wie Sky Italia berichtete, will sich die Chefetage der “Nerazzurri” am kommenden Dienstag mit dem Übungsleiter zusammensetzen und über die Zukunft entscheiden. Conte hatte mit Inter Mailand am Freitag das Europa-League-Endspiel gegen den FC Sevilla mit 2:3 verloren.

Allegri bald Inter-Trainer?

Im Falle einer Trennung soll demnach Massimiliano Allegri der Nachfolger von Conte werden. Pikant: Allegri trainierte in seiner Karriere sowohl Inters Stadtrivalen AC Mailand (2010-2014) als auch Juventus Turin (2014-2019). Vor allem mit der “Alten Dame” feierte Allegri zahlreiche nationale Erfolge.

(Red.)

Beitragsbild: Getty