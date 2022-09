Nach Liga-Alltag: Salzburgs Blick auf CL-Gegner Chelsea gerichtet

Red Bull Salzburg hat die Aufgabe in der Fußball-Bundesliga zwischen den zwei internationalen Topspielen in der Champions League souverän gemeistert.

Vier Tage nach dem 1:1 zuhause gegen den AC Milan und vier Tage vor dem Duell mit dem FC Chelsea (der Champions-League-Mittwoch ab 18 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – streame alle Spiele mit dem Sky X Traumpass) an der Stamford Bridge feierten die Bullen einen ungefährdeten 3:0-Auswärtssieg bei der SV Ried. Salzburg verweilt somit weiterhin an der Tabellenspitze in der Liga und reist mit dem nächsten Erfolgserlebnis nach London.

Der Spielverlauf spielte den Bullen in die Karten. Bereits nach einer Viertelstunde lag der Serienmeister mit 2:0 in Führung, agierte größtenteils souverän und konnte in Halbzeit zwei bereits einen Gang zurückschalten. „Wir waren über 90 Minuten dominant und konnten sicherlich Körner sparen“, betonte Trainer Matthias Jaissle nach Schlusspfiff bei Sky. Den einzigen Wermutstropfen stellte die Rote Karte von Junior Adamu nach einer Tätlichkeit dar.

In der Startelf nahm der Salzburg-Coach insgesamt vier Änderungen vor. Stammkräfte wie Nicolas Seiwald, Noah Okafor und Fernando kamen im Hinblick auf Mittwoch erst im Laufe der Partie zum Einsatz. Weitere Leistungsträger wie Nicolas Capaldo, Maurits Kjaergaard und Benjamin Sesko wurden nach der Pause ausgewechselt. Der Blick war also schon während des Spiels, zumindest bei Trainer Jaissle, ein wenig auf das zweite Highlight in der Champions League in kurzer Zeit gerichtet.

Jaissle: CL-Gegner Chelsea als „Herkules-Aufgabe“

Nach dem 1:1 gegen den italienischen Meister AC Milan vergangenen Dienstag und den zuletzt starken Leistungen in der Liga reist Salzburg mit Selbstvertrauen nach London. Dort wartet mit dem FC Chelsea eine europäische Topmannschaft. „Es ist eine Herkules-Aufgabe. Sie haben auf jeder Position absolute Weltklasse“, blickte Jaissle dem Duell auf der Insel voraus. „Wir brauchen Spielglück und Chelsea nicht den besten Tag, dann können wir mit einem Punkt nach Hause fahren.“

Sein Gegenüber Graham Potter wird erstmals auf der Trainerbank der Blues platznehmen. Die Aufgabe werde durch den Trainerwechsel bei Chelsea laut Jaissle keinesfalls einfacher. Zusätzlich erschwere die Absage der kompletten Premier-League-Runde aufgrund des Todes der Queen die Analyse des kommenden Gegners. „Chelsea wird aber keine Wundertüte“, sagte der Salzburg-Coach.

