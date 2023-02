Nächste Pokal-Überraschung: Cremonese & Aiwu werfen Roma hinaus

Die AS Roma ist am Mittwoch überraschend im italienischen Fußball-Cup-Viertelfinale gegen Cremonese ausgeschieden.

Die von Jose Mourinho gecoachte Roma, in der Europa League in zwei Wochen Gegner von Salzburg (das Duell in der Europa League am 16. Februar LIVE auf Sky Sport Austria), musste sich im Olympiastadion mit 1:2 (0:1) gegen das Tabellenschlusslicht der Serie A geschlagen geben. Bei Cremonese spielte Emanuel Aiwu in der Dreierkette durch.

Für den Außenseiter trafen Cyriel Dessers per Foulelfmeter (28.) sowie Roma-Verteidiger Zeki Celik (49.), der einen Stanglpass unglücklich ins eigene Tor ablenkte. Der Anschlusstreffer von Andrea Belotti (94.) kam zu spät. Damit avanciert Cremonese zum Favoritenschreck, im Achtelfinale wurde Liga-Tabellenführer Napoli sensationell rausgeworfen. Im Halbfinale mit Hin- und Rückspiel im April geht es nun gegen die ACF Fiorentina.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

(APA).

Beitragsbild: Imago.