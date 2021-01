Nächste Spielabsage in der Premier League

via

Sky Sport Austria

Aufgrund zahlreicher Coronafälle ist es in der Premier League erneut zu einer Spielabsage gekommen. Statt des Spiels gegen Aston Villa werden die Spurs allerdings gegen den FC Fulham antreten.

Auf Wunsch von Gastgeber Aston Villa wird die ursprünglich für Mittwoch angesetzte Partie gegen Tottenham vorerst abgesagt. Als Grund dafür gaben die Engländer die Vielzahl an positiv auf Corona gestesteten Spieler und Mitarbeiter sowie die deshalb in Isolation steckenden Kontaktpersonen an.

Termin-Chaos für Spurs und Fulham

Zudem wurde das Heimspiel der Villans gegen den FC Everton vom kommenden Samstag auf den Sonntag verschoben. Absage und Spielverlegung sollen ein Szenario wie am vergangenen Freitag verhindern. Bei der 1:4-Pokalniederlage gegen den FC Liverpool musste Aston Villa mit einigen Spielern aus dem Nachwuchs antreten.

Trotz der Spielabsage am Mittwoch wird Tottenham Hotspur ein Spiel bestreiten. Die Partie gegen den FC Fulham, die im Dezember coronabedingt abgesagt worden war, wird an diesem Termin nachgeholt. Dadurch verschiebt sich das Spiel zwischen Fulham und dem FC Chelsea von Freitag auf Samstag.

