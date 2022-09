Nächster Ferrari-Angriff: Sainz mit Bestzeit in zweitem Monza-Training

via

via Sky Sport Austria

Das Ferrari-Duo Carlos Sainz jr. und Charles Leclerc fordert beim Heimspiel in Monza zur Freude der Tifosi Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) heraus. Sainz drehte im freien Training zum Großen Preis von Italien (Sonntag ab 14 Uhr live auf Sky Sport F1 – streame das Rennen mit dem Sky X Traumpass) in 1:21,664 Minuten die schnellste Runde, Zweiter auf der Hochgeschwindigkeits-Strecke war Verstappen (+0,143). Knapp dahinter landete Leclerc auf Rang drei.

Mick Schumacher, der noch um einen neuen Vertrag für die kommende Saison kämpft, wurde von technischen Problemen an seinem Haas-Antrieb eingebremst und landete nur am Ende des Feldes. Sebastian Vettel landete im Aston Martin mit über zwei Sekunden Rückstand auf Rang 18.

Verstappen, der noch nie in Monza gewonnen hat, wird wie Sainz und zahlreiche andere Fahrer auch wegen Motor- oder Getriebewechseln in der Startaufstellung strafversetzt – das könnte die Chancen von Leclerc bei dem Klassiker im Königlichen Park erhöhen. Der Niederländer verliert Stand jetzt fünf Plätze.

Verstappen sucht Vorentscheidung

In der WM-Wertung hat Verstappen nach zuletzt vier Siegen in Serie 109 Punkte Vorsprung auf „Verfolger“ Leclerc. Damit braucht der 24-Jährige in den letzten sieben Rennen nur vier zweite und einen fünften Platz, um seinen Titel zu verteidigen – vorausgesetzt Leclerc gewinnt jedes Rennen und holt die Bonuspunkte.

(SID).

Beitragsbild: Imago.