Neben Demir: Galatasaray holt vier weitere Spieler

via

via Sky Sport Austria

Transferoffensive auf den letzten Drücker: Der türkische Fußball-Rekordmeister Galatasaray Istanbul hat kurz vor Schließung des Transferfensters in der Türkei noch einmal kräftig zugeschlagen. Neben ÖFB-Youngster Yusuf Demir holten die Türken vier weitere Spieler.

Demir wechselt vom SK Rapid zu Gala. Der Mittelfeldspieler unterschreibt bei den Türken einen Vertrag bis 2026. Die Ablöse liegt laut Angaben von Galatasaray bei sechs Millionen Euro und wird verteilt über vier Spielzeiten in fünf Raten bezahlt.

Außerdem leiht der Klub den argentinischen Stürmer Mauro Icardi vom französischen Meister Paris St. Germain sowie den Ex-Bremer Milot Rashica von Norwich City bis zum Saisonende aus. Dazu kommt der Spanier Juan Mata vom englischen Rekordmeister Manchester United.

Mit Mathias Ross Jensen verpflichtete Galatasaray noch einen fünften Spieler. Der Innenverteidiger wechselt von Aalborg in die Türkei.

Mata unterschrieb einen Zweijahresvertrag beim Traditionsklub, der nach fünf Spieltagen in der SüperLig auf Tabellenplatz sieben steht. Icardi war beim Pariser Starensemble in den vergangenen zwei Jahren kaum noch zum Zug gekommen, in Istanbul erhält er bis Saisonende nach Vereinsangaben 6,75 Millionen Euro Gehalt. Sechs Millionen davon zahlt PSG.

Für den rechten Flügel hat Galatasaray jetzt mit dem Ex-Bremer Milot Rashica, dem 22-jährigen Türken Yunus Akgün und eben Demir gleich drei Spieler zur Verfügung. Auch auf den anderen Offensivpositionen sind die Türken mit Juan Mata, Dries Mertens, Karem Aktürkoglu, Mauro Icardi, Bafetimbi Gomis und dem Schweizer Haris Seferovic qualitativ und quantitativ gut besetzt.

(SID, Red.) / Bild: Imago