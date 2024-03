Nemecz Elfter in Singapur – Schwab stürzt am Schlusstag ab

Golfer Lukas Nemecz hat das Singapore Classic dank einer 68er-Schlussrunde auf dem Par-72-Kurs auf dem elften Platz abgeschlossen.

Der Steirer war mit gesamt 11 unter Par in Singapur bester Österreicher. Einen Schlag hinter ihm landete Bernd Wiesberger auf Rang 16. Matthias Schwab, am Vortag noch Fünfter, stürzte am Sonntag hingegen im Klassement ab. Nach einer 77 musste er sich mit dem 43. Platz begnügen.

Nemecz zeigte sich mit der Qualität seiner Schläge zufrieden, „weil das letzte Jahr das lange Spiel einfach nicht auf dem Level war, das ich von mir gewohnt bin oder erwarte“. Es gehe vieles in die richtige Richtung. „Vor allem bin ich Elfter geworden und habe doch, würde ich sagen, viel liegen gelassen.“

(APA)/Bild: Imago