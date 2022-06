Netzer beendet Profikarriere – Neue Aufgabe beim SCR Altach

Mit 36 Jahren hängt Philipp Netzer seine Fußballschuhe an den Nagel und widmet sich neuen Aufgaben beim SCR Altach.

Netzer übersiedelt in die Geschäftsstelle und in den Profi-Campus, wo er in den kommenden Monaten sämtliche Bereiche durchlaufen wird und so ein klares Bild entstehen soll, wie Netzer seine Fähigkeiten und Interessen am besten einbringen kann.

Zusätzlich übernimmt der 170-fache Bundesligaspieler, der aktuell den B-Lizenz-Kurs in Lindabrunn absolviert, die Co-Trainer-Rolle bei der Juniors-Mannschaft in der Eliteliga, wo er ab der Saison 2022/23 Louis Mahop assistieren wird. Ob Netzer zusätzlich in der Doppelrolle als „spielender Co-Trainer“ agiert, ist aktuell noch offen.

Bild: GEPA