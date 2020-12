Neuer Verein für Ex-Rapid-Profi Behrendt

Brian Behrendt (29) verlässt den Bundesligisten Arminia Bielefeld und wechselt zum 1. Januar 2021 zum Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig. Wie die Eintracht am Mittwoch mitteilte, unterschreibt der Verteidiger einen Vertrag bis 2023.

“Brian bringt die Erfahrung von 100 Zweitligaspielen mit. Er verfügt über die Qualität, die wir aktuell benötigen, um unser Defensivverhalten zu stabilisieren”, sagte Peter Vollmann, Geschäftsführer Sport der Braunschweiger, die mit 29 Toren die meisten Gegentreffer der 2. Bundesliga kassiert haben.

Für den SK Rapid Wien absolvierte Behrendt 54 Pflichtspiele und erzielte dabei zwei Treffer. Im Juli 2015 verließ der 29-Jährige die Grün-Weißen in Richtung Bielefeld. Mit der Arminia gelang ihm der Aufstieg in die Bundesliga. Nach dem Aufstieg in die höchste Spielklasse, konnte sich Behrendt nicht mehr durchsetzen und bekam kaum Spielzeit. Ledigleich drei Einsätze hat der 29-Jährige in dieser Saison absolviert.

