Neuer Vertrag winkt! City bereitet wohl Angebot für Haaland vor

Der englische Meister Manchester City bereitet nach Informationen von „The Athletic“ nach nicht mal einer Saison einen neuen Vertrag für Stürmerstar Erling Haaland vor.

Damit will City den 22-jährigen Norweger, der bislang wettbewerbsübergreifend 47 Tore in 40 Spielen erzielt hat, für seine herausragende erste Spielzeit in Manchester belohnen. Eine Ausstiegsklausel aus Haalands laufendem Vertrag soll demnach bereits aufgehoben worden sein.

Klausel setzte Ablösesumme von 150 Millionen fest

Laut der Klausel hätte Haaland, der im Sommer 2022 von Borussia Dortmund kam, den Klub im Sommer 2024 für die festgeschriebene Ablösesumme von 150 Millionen Pfund (170 Millionen Euro) verlassen können. Die Klausel war jedoch direkt mit der Zukunft von Trainer Pep Guardiola bei den Citizens verknüpft und wurde gestrichen, als der Coach im vergangenen November seinen eigenen Vertrag bis 2025 verlängerte.

Die genauen Bedingungen von Haalands Vertrag sind nicht bekannt und auch nicht, ob in Zukunft andere Ausstiegsklauseln greifen. Man City will Haaland laut dem Athletic-Bericht vom Mittwoch jedoch unbedingt langfristig binden. Im Klub ist man demnach überzeugt, dass auch Haaland offen für neue Gespräche ist. Ein Wechsel zu seinem Traumklub Real Madrid ist derzeit offenbar noch kein Thema für ihn.

