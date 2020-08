NHL: Bruins-Goalie Rask verzichtet auf weitere Playoff-Teilnahme

Schwerer Schlag für einen NHL-Titelanwärter! Die Boston Bruins müssen für die restlichen Stanley-Cup-Playoffs auf Torhüter Tuukka Rask verzichten.

“Ich möchte eigentlich bei meinem Team sein, aber zu diesem Zeitpunkt gibt es wichtigere Dinge im Leben als Eishockey, nämlich bei meiner Familie zu sein”, teilten die Bruins via Twitter mit. “Ich möche mich bei den Bruins und meinen Teamkollegen für ihre Unterstützung bedanken und wünsche ihnen das Beste.”

#NHLBruins goalie Tuukka Rask has opted out of the NHL’s Return to Play: pic.twitter.com/r3c7wjaTwR

— Boston Bruins (@NHLBruins) August 15, 2020