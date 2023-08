Norris Schnellster im zweiten Training in Zandvoort

Max Verstappen hat sich im zweiten Freien Training bei seinem Heim-Grand-Prix um 23 Tausendstelsekunden geschlagen geben müssen.

Der Pole-Setter und Sieger der beiden Auflagen des Großen Preises der Niederlande nach der Rückkehr in den Formel-1-Rennkalender 2021 belegte am Freitagnachmittag in Zandvoort den zweiten Platz. Schneller als der Red-Bull-Star war der Brite Lando Norris im McLaren. Auf Rang drei vor vollen Rängen fuhr Alexander Albon im Williams. Vierter wurde Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes.

Verstappen kann an diesem Sonntag (ab 13:30 Uhr LIVE und EXKLUSIV auf Sky Sport F1) den Rekord von Sebastian Vettel – ebenfalls im Red Bull – aus dem Jahr 2013 einstellen. Der gebürtige Heppenheimer, der Ende vergangenen Jahres seine Karriere beendete, hatte damals neun Siege in Serie geschafft. Verstappen steht aktuell bei acht nacheinander. Im Gesamtklassement hat er 125 Punkte Vorsprung auf seinen mexikanischen Teamkollegen Sergio Pérez.

In der zweiten Session gab es kurz nach Beginn zunächst eine Rote Flagge, nachdem Oscar Piastri, der Teamkollege von Norris, in der Steilkurve verunfallt war. Der Australier verlor sein Auto und schlug oben in die Leitplanken ein. Sein Landsmann Daniel Ricciardo „parkte“ seinen AlphaTauri kurz danach nur wenige Meter neben Piastri ein. Als er versuchte, eine weitere Linie zu fahren, war es zu spät, um etwas anderes zu tun – andernfalls wäre es wohl zum Zusammenstoß mit Piastri gekommen.

(DPA)/Bild: Imago