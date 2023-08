Österreichs Hockey Herren verlieren EM-Auftakt mit 0:5

Die Red Capricorns haben ihr Auftaktspiel gegen Spanien mit 5:0 verloren. Dabei kamen die ÖHV-Herren gut in die Partie und hielten bis ins zweite Viertel sehr gut mit. Dann gelang den Spaniern binnen weniger Minuten eine deutliche drei Tore Führung. Morgen trifft das Team von Robin Rösch auf England (13:15 Uhr).

Die Treffer erzielten: GONZALEZ Enrique, MIRALLES Marc, VILALLONGA Rafael, MENINI Joaquin,

BASTERRA José

Trainer Robin Rösch nach der Partie: “Ich habe eine sehr starke spanische Mannschaft gesehen, der wir alles abverlangt haben. Auch wenn das Ergebnis natürlich sehr hoch ausgefallen ist, haben wir einen guten Fight abgeliefert. Wir haben unsere Aufgaben gut erfüllt, aber Spanien hat es eben geschafft, unsere Fehler auszunutzen und hat das bei ihren Kontern sehr clever gemacht. Es war das erwartet schwere Spiel zum Auftakt. Dennoch gibt es Grund zur Hoffnung, vor allem wenn ich sehe, mit welcher Moral wir dagegen gehalten haben. Für die kommende Partie wird es wichtig, dass wir die individuellen Fehler minimieren. Vor allem diese unforced errors kosten extrem viel Kraft, immer wieder dem Ball hinterherzulaufen. Wir müssen uns auf jeden Fall technisch verbessern und auf der anderen Seite uns taktisch noch cleverer verhalten.”

Xaver Hasun nach der Partie: “Im Endeffekt machen wir ein ganz gutes Spiel bis zum 1:0. Dann kassieren wir das 2:0 und 3:0 viel zu schnell und machen auf dem Niveau viel zu einfache Fehler und die werden eben bestraft. Am Ende hat jeder von uns alles gegeben. Wir können aus dem Spiel viel lernen und schauen jetzt natürlich, dass wir es im nächsten Spiel besser machen. Für uns geht es in jedem Spiel darum, uns so teuer wie nur möglich zu verkaufen.”

(ÖHV) / Bild: (c) WORLDSPORTPICS FRANK UIJLENBROEK