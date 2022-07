Österreichs U19 im EM-Finale

via

via Sky Sport Austria

Österreichs U19-Nationalteam im American Football ist bei der Europameisterschaft in Wien ins Finale eingezogen.

Die Mannschaft von Head Coach Roman Floredo setzte sich am Donnerstag im Halbfinale gegen Dänemark mit 23:7 durch. In der Neuauflage des EM-Finales von 2019 wartet am Sonntag (15.00 Uhr) Schweden, das sich gegen Frankreich mit 31:21 durchsetzte.

„Ab dem zweiten Quarter haben wir uns gesteigert, aber fürs Finale müssen wir uns weiterhin verbessern und fokussieren. Schweden ist ein sehr starkes Team“, sagte Floredo. Angefeuert von den beiden NFL-Hoffnungen Sandro Platzgummer und Bernhard Seikovits sorgten die Österreicher im Footballzentrum Ravelin mit einem 16:0-Lauf im zweiten Viertel für die Vorentscheidung.

(APA)/Bild: GEPA