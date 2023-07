Okafor vor Medizincheck bei italienischem Top-Klub

Nach Benjamin Sesko (Leipzig) und Junior Adamu (Freiburg), könnte Noah Okafor der nächste Stürmer sein, der Meister Red Bull Salzburg in diesem Sommer verlässt.

Wie die beiden Transferexperten Fabrizio Romano und Gianluca Di Marzio berichten, steht der Schweizer vor einem Wechsel zum AC Milan. Okafor soll morgen den Medizincheck beim italienischen Top-Klub absolvieren.

Milan ist im Sturmzentrum auf der Suche nach einer Alternative zu Olivier Giroud, der im September 37 Jahre alt wird. Stefano Pioli, Trainer der Mailänder, soll seit dem Aufeinandertreffen in der Champions League vom Schweizer beeindruckt sein.

Excl: AC Milan are closing in on deal with Salzburg to sign Noah Okafor! 🚨🔴⚫️ #ACMilan

Understand medical tests have been booked on Saturday, tomorrow — if all goes to plan.

The player has already agreed terms as he was in Pioli’s list — as revealed here.

Here we go soon. pic.twitter.com/GQAtwQVG1I

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2023