PSG-Star Mbappé will Torjägerkrone mit Kontrahent teilen

PSG-Superstar Kylian Mbappé möchte seine vor kurzem erhaltene Torjägerkrone der Ligue 1 mit Stürmer Wissam Ben Yedder von der AS Monaco teilen.

“Ich danke euch für eure Nachrichten”, schrieb Mbappé bei Twitter und fügte an: “Ich denke, dass auch Wissam eine Trophäe verdient, so wie es in der Premier League im letzten Jahr war.”

Merci à tous pour vos messages.

Je pense par contre que Wissam aussi mérite un trophée, comme ça s’est fait en Premier League la saison dernière pour récompenser son année 🤷🏽‍♂️…

Mbappé bezieht sich damit auf die Situation in England, als der “Golden Boot” der Premier League in der Saison 2018/19 zwischen Sadio Mane, Mohamed Salah und Pierre Emerick-Aubameyang aufgeteilt wurde.

Vor zwei Tagen wurde PSG-Star Kylian Mbappé nach dem Saisonabbruch in Frankreich zum Torschützenkönig der Ligue 1 ernannt, obwohl mit Monaco-Angreifer Wissam Ben Yedder ein anderer Spieler ebenfalls 18 Saisontreffer auf dem Konto hatte.

Weil Mbappé all seine Tore aus dem Spiel heraus erzielte und Ben Yedder drei Mal per Elfmeter traf, ging der Titel an der PSG-Angreifer.

