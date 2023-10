Pustertal nach Sieg gegen Capitals weiter Tabellenführer

Die stark ersatzgeschwächten Vienna Capitals haben am Freitag in der ICE-Liga gegen Tabellenführer Pustertal verloren. Die Wiener unterlagen den Südtirolern am Freitag im ersten Heimspiel nach der Eispanne in Kagran 1:3. Titelverteidiger Salzburg bezwang Linz auswärts 4:3 nach Penaltyschießen und beendete damit die Siegesserie der Black Wings.

Deutliche Erfolge gab es für die Kärntner Clubs. Der KAC besiegte die Pioneers Vorarlberg daheim glatt 4:0, als zweifacher Torschütze tat sich Johannes Bischofberger hervor. Der VSV setzte sich in Ljubljana souverän 5:2 durch, für die Villacher traf Andrew Desjardins doppelt.

Das sieglose Tabellenschlusslicht Graz musste sich in Bozen 1:3 geschlagen geben. Die vorangegangen beiden Partien der Steirer waren mit 0:5 strafverifiziert worden, weil sie wegen zu vielen kranken Spielern nicht antreten hatten können.

Den Capitals gelang in Wien durch Lukas Piff (6.) eine frühe Führung. Pustertal feierte dank der Treffer von Arvin Atwal (10.), Raphael Andergassen (50.) und Dante Hannoun (59./EN) aber noch einen hart erkämpften Sieg. Der Tabellenzweite Salzburg rettete sich in Linz nach 1:3-Rückstand in die Verlängerung, die torlos blieb. Im Penaltyschießen traf Ryan Murphy entscheidend, wodurch die Linzer nach fünf Siegen en suite erstmals unterlagen.

(APA)/Bild: GEPA