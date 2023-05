Rapid verlängert langfristig mit Auer

Der SK Rapid Wien hat den 2024 auslaufenden Vertrag mit Linksverteidiger Jonas Auer vorzeitig bis 2027 verlängert. Das gab der Klub am Freitag offiziell bekannt.

Auer wechselte im Sommer 2021 vom tschechischen Klub Mlada Boleslav zu den Hütteldorfern und hat sich in dieser Saison als Stammkraft auf der linken Abwehrseite etabliert. In 24 Bundesligaspielen lieferte Auer sechs Assists.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

„Ich habe mich vom ersten Tag an hier in Hütteldorf wie zuhause gefühlt, wurde von all meinen Trainern, Mitspielern, Vereinsverantwortlichen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr herzlich aufgenommen. Umso glücklicher bin ich, dass ich auch in Zukunft das grün-weiße Trikot tragen werde und freue mich nun auf all die Aufgaben und Herausforderungen, die uns bevorstehen. Gemeinsam mit unseren Fans haben wir in Zukunft noch viel vor und dazu möchte ich meinen Teil beitragen“ sagte Auer auf der Vereinsseite.

4956 Jonas Auer Position Verteidigung Verein SK Rapid Wien

Durch seine konstanten Leistungen wurde Auer im März von Teamchef Ralf Rangnick für das ÖFB-Team nominiert, ein Einsatz blieb Auer dabei noch verwehrt.

Bild: GEPA