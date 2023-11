Routiniers als Triplepacker: Benzema & Suarez glänzen mit Hattricks

Zwei ehemalige LaLiga-Stars brillieren im Spätherbst ihrer Karrieren auch außerhalb Europas: Ex-Real-Stürmer Karim Benzema und der ehemalige Barça-Goalgetter Luis Suarez schossen ihre Teams mit jeweils drei Toren zum Erfolg.

Karim Benzema erzielte für Al-Ittihad seinen ersten Hattrick in der Saudi Pro League, zudem gelang dem französischen Ballon-d’Or-Sieger des Vorjahres ein Assist. Al-Ittihad gewann so mit 4:2 gegen Abha, Benzema hält nun bei acht Toren in elf Ligaspielen.

Hattrick innerhalb von 20 Minuten! Suarez dreht Spiel mit drei Toren

Sein einstiger Kontrahent im El Clasico, Luis Suarez, traf in Brasiliens Liga ebenso dreimal: Mit drei Toren innerhalb von 20 Minuten drehte der einstige Champions-League-Sieger das Match seines Vereins Gremio Porto Alegre gegen Botafogo FR zum Sieg. Damit sind beide Teams punktgleich an der Tabellenspitze. Suarez ist hält indes bei 14 Treffern in 28 Liga-Saisoneinsätzen.

Romario wird Präsident bei Traditionsverein

Eine schon länger zurückgetretene Legende widmet sich wiederum einer besonderen Funktionärsrolle: Brasiliens Ex-Stürmer Romario kehrt als Präsident des Herzensklubs seines Vaters in den Fußball zurück. Der Weltmeister von 1994 übernimmt ehrenamtlich für die kommenden drei Jahre die Präsidentschaft bei America FC, einem in die regionale Zweitklassigkeit abgerutschten Traditionsklub aus Rio de Janeiro.

Derzeit sitzt der 57-Jährige als Abgeordneter in der brasilianischen Senatskammer und setzte sich die Rückkehr des Klubs in nationale Wettbewerbe als Ziel.

Obwohl Romario am Zuckerhut für Vasco da Gama, CR Flamengo und Fluminense FC Tore am Fließband schoss, hielt sein 2008 verstorbener Vater Edevair (76) dem vor allem in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts erfolgreichen Klub stets die Treue. Nach dessen Tod erfüllte er einen großen Traum seines Vaters und beendete mit 43 Jahren in seinem einzigen Spiel für America, das zuletzt 1988 in Brasiliens erster Liga spielte und seit 2010 nicht mehr an landesweiten Wettbewerben teilnimmt, offiziell seine Karriere.

