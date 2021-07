via

via Sky Sport Austria

In der 95. Folge von “Ruf Mich An” sprechen Die ABSTAUBER mit Neo-LASK-Verteidiger Dario Maresic. Der 21-Jährige spricht bei seinem Auftritt im ABSTAUBER-Podcast u.a. über seine Zeit in Frankreich und über die Gründe für seinen Wechsel zum LASK. Außerdem blickt er gemeinsam mit den ABSTAUBERn auf das erste Spiel im LASK-Trikot zurück. Auch seine Jahre beim SK Sturm Graz werden beleuchtet.