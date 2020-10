Sensations-Comeback? Cech auf Chelseas Premier-League-Liste

Bahnt sich in der Premier League ein Comeback an? Petr Cech taucht nämlich im offiziellen Premier-League-Kader des FC Chelsea auf – und zwar als “Emergency Cover” hinter Edouard Mendy, Kepa Arrizabalaga und Willy Caballero.

Der 38-Jährige beendete im vergangenen Sommer seine Karriere beim FC Arsenal, kehrte kurze Zeit später aber in den Trainerstab zum FC Chelsea zurück.

Our squad for @PremierLeague action this season has now been submitted. 🤝

— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 20, 2020