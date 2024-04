Bericht: Liverpool und Feyenoord einig über Slot

Liverpool und Feyenoord Rotterdam haben eine mündliche Vereinbarung über den Wechsel von Trainer Arne Slot getroffen. Das berichteten am Freitag niederländische und englische Medien. Der 45-jährige Slot hatte am Donnerstag erklärt, er wolle die Nachfolge von Jürgen Klopp als Trainer von Liverpool antreten. Nur noch letzte Details müssten den Berichten zufolge geklärt werden.

Klopps Ära bei den „Reds“ geht mit Saisonende nach neun Jahren auf Wunsch des Deutschen zu Ende. Er äußerte sich am Freitag positiv über seinen möglichen Nachfolger. „Ich mag die Art, wie sein Team Fußball spielt. Alles, was ich über ihn gehört habe, ist, dass er ein guter Typ ist, ein guter Coach. Wenn er die Lösung ist, bin ich mehr als glücklich“, sagte Klopp am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bei West Ham United. Er sei aber nicht in den Prozess involviert.

Slots Vertrag beim niederländischen Meister von 2023 läuft noch bis 2026, deshalb würde für ihn eine Ablöse fällig werden. Beim Club von ÖFB-Legionär Gernot Trauner arbeitet er seit der Saison 2021/22. In seiner ersten Saison sind die Niederländer ins Finale der Conference League eingezogen, ein Jahr später wurden sie Meister. Am vergangenen Sonntag wurde Feyenoord niederländischer Cupsieger.

(APA)