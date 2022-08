Sky Info: Deutscher Bundesligist will Baumgartlinger

via

via Sky Sport Austria

Nach Sky Informationen ist der FC Augsburg an ÖFB-Legionär Julian Baumgartlinger interessiert.

Der 34-jährige zentrale Mittelfeldspieler ist aktuell ohne Verein, bei Bayer Leverkusen wurde sein auslaufender Vertrag nicht verlängert.

Hinter dem ehemaligen Vize-Kapitän von Bayer liegt eine schwere Zeit, im letzten Jahr wurde er zweimal am Knie operiert. Baumgartlinger könnte sich auch eine Rückkehr in seine Heimat Österreich vorstellen, würde aber lieber noch einmal in der deutschen Bundesliga angreifen. Aktuell laufen die Gespräche mit dem FC Augsburg.

Bild: Imago