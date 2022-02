Sky Info: Schalke vor Deal mit neuem Hauptsponsor

Nach Sky Informationen hat der FC Schalke 04 bereits einen potenziellen Nachfolger für Gazprom gefunden.

Es soll sich dabei um ein großes Unternehmen aus dem Ruhrgebiet handeln. Der Deal soll möglichst zeitnah abgeschlossen werden. Schalke hatte zuvor die Konsequenzen aus dem Angriff Russlands auf die Ukraine gezogen und sich vorzeitig von Hauptsponsor Gazprom getrennt.

Gazprom zahlte rund neun Millionen Euro

„Der Vorstand des FC Schalke 04 hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, die Partnerschaft zwischen dem S04 und Gazprom vorzeitig zu beenden. Vorstand und Aufsichtsrat befinden sich dazu mit Vertretern des aktuellen Hauptsponsors in Gesprächen, weitergehende Informationen dazu werden zu gegebener Zeit bekanntgegeben“, so der Zweitligist in einem Statement am Montag. Die „vollständige finanzielle Handlungsfähigkeit des Vereins“ bleibe von dieser Entscheidung unberührt.

Eigentlich lief der Vertrag mit dem russischen Gaslieferanten noch bis 2025 und brachte Schalke in der 2. Bundesliga rund neun Millionen Euro ein. Bei einem Aufstieg wäre die Summe wohl auf 15 Millionen Euro pro Saison angestiegen.

(skysport.de)

Bild: Imago