Spiel von Salzburg-Gegner Sevilla gegen Barcelona verlegt

via

via Sky Sport Austria

Das Spitzenspiel in der ersten spanischen Fußball-Liga zwischen dem FC Sevilla und dem FC Barcelona ist infolge des Abstellungsstreits rund um südamerikanische Nationalspieler verlegt worden. Das für Samstagabend geplante Duell der beiden Champions-League-Teilnehmer in Sevilla findet nicht wie geplant statt, teilten die Klubs am Dienstag mit.

Das spanische Sportgericht hatte einem Antrag des Ligaverbandes LFP stattgegeben, der auch die Verlegung des Samstagsspiels zwischen Europa-League-Sieger FC Villarreal und Deportivo Alaves vorsieht. Ersatztermine für die Partien gibt es bislang nicht. LaLiga hatte bereits Ende August beim Verband RFEF eine Verschiebung der Spiele sowie mehrere Änderungen im Terminkalender beantragt.

Grund ist ein Streit mit der FIFA über die Abstellung von südamerikanischen Nationalspielern, da der Weltverband das Abstellungsfenster für die derzeit laufenden WM-Qualifikationsspiele in Südamerika von neun auf elf Tage verlängert hatte. Dadurch sind am Freitag noch Länderspiele angesetzt.

Das nächste Pflichtspiel bestreitet Barcelona am kommenden Dienstag (21.00 Uhr) gegen Bayern München in der Champions League. Der FC Sevilla ist wenige Stunden zuvor (18.45 Uhr) gegen FC Salzburg gefordert.

(SID)/Bild: Imago