Sponsoren-Ranking: Spotify-Deal bringt Barca auf Rang drei

Der FC Barcelona wird ab Sommer auf seinen Trikots mit dem Schriftzug des Musikstreaming-Marktführers Spotify auflaufen. Der Mega-Deal hievt den spanischen Top-Klub im Sponsoren-Ranking auf Rang drei.

Der FC Barcelona wirbt aktuell noch für Rakuten und erhält dafür vom japanischen Unternehmen 30 Millionen Euro pro Saison. Mit diesen Einnahmen liegen die hochverschuldeten Katalanen im Sponsoren-Ranking der europäischen Top-Klubs außerhalb der Top-10 nur auf Rang zwölf. Das wird sich dank des Deals mit Spotify nun ändern.

Wie der Verein am Dienstag bekannt gab, wird das schwedische Unternehmen in den kommenden vier Jahren Trikotsponsor bei den Männern und Frauen. Laut spanischen Medien soll Barca 57,5 Millionen Euro pro Saison erhalten. Das würde Barca an einem Bundesliga-Duo vorbei auf das Treppchen hieven.

Das Stadion soll zudem in Spotify Camp Nou umbenannt werden. Darüber müssen aber noch die Mitglieder auf einer außerordentlichen Versammlung am 3. April abstimmen.

So viel kassieren Europas Top-Klubs von ihren Trikot-Sponsoren*

1. Platz: Real Madrid | Emirates Airline – 70 Millionen Euro

2. Platz: Paris St. Germain | AccorHotels – 65 Millionen Euro

3. Platz: FC Barcelona | Spotify (ab Sommer 2022) – laut spanischen Medienberichten 57,5 Millionen Euro

4. Platz: Manchester City | Etihad Airways – 55 Millionen Euro

5. Platz: Manchester United | TeamViewer – 54,7 Millionen Euro

6. Platz: FC Arsenal | Emirates Airline – 46,5 Millionen Euro

6. Platz: FC Chelsea | 3 – 46,5 Millionen Euro

6. Platz: FC Liverpool | Standard Chartered – 46,5 Millionen Euro

6. Platz: Tottenham Hotspur | AIA – 46,5 Millionen Euro

10. Platz: Juventus | Jeep – 45 Millionen Euro

11. Platz: RB Leipzig | Red Bull – 35 Millionen Euro

11. Platz: FC Bayern | Deutsche Telekom – 35 Millionen Euro

13. PLATZ: VfL Wolfsburg | Volkswagen – 26,6 Millionen Euro

14. PLATZ: Borussia Dortmund | 1&1 – 25,4 Millionen Euro

15. PLATZ: Olympique Lyon | Emirates Airline – 20 Millionen Euro

*Quelle: KPMG