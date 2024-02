St. Pölten feiert Auswärtssieg bei Ex-Semlic-Team Lafnitz

Der SKN St. Pölten gewann beim Zweitliga-Duell in Lafnitz mit 1:0.

Weiterhin einen Punkt hinter dem siegreichen Team aus Leoben rangiert der SKN St. Pölten damit an der fünften Stelle. Die Niederösterreicher behielten bei der Rückkehr ihres Trainers Philipp Semlic an seine alte Wirkungsstätte in Lafnitz mit 1:0 die Oberhand. Den entscheidenden Treffer erzielte Dario Tadic in der 39. Minute, Stefan Nutz vergab kurz vor der Pause einen Strafstoß für den SKN.

Der jeweils zehn Punkte vor dem FAC und Leoben liegende Spitzenreiter GAK empfängt am Samstag den Vorletzten Dornbirn.

(APA/Red.).

Beitragsbild: GEPA.