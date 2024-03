St. Pölten gewinnt Niederösterreich-Derby – Leoben nur Remis

DSV Leoben hat nach der Niederlage bei der Vienna auch im steirischen Derby Punkte abgegeben.

Der Cup-Halbfinalist kam am Freitag in der 21. Runde der 2. Fußballliga zu Hause gegen den Kapfenberger SV nur zu einem 0:0, übernahm in der Tabelle aber zumindest vorläufig Rang zwei. Im zweiten Derby besiegte St. Pölten Schlusslicht Amstetten 3:1 (2:0) und hielt Anschluss an die Verfolgergruppe von Tabellenführer GAK. Die Grazer gastierten im Abendspiel (20.30) bei der SV Ried.

In Leoben war der DSV nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte nach der Pause meist am Drücker, schaffte es aber kaum, gefährlich in den Strafraum zu kommen. Im Finish hatte zunächst der KSV die Chance auf das Siegestor (82.), in der Nachspielzeit wurde auch eine DSV-Chance gerade noch entschärft (95.).

St. Pölten lässt Amstetten keine Chance

St. Pölten erwies sich gegen Amstetten in der ersten Halbzeit als effizientere Elf. Christoph Messerer aus rund 20 Metern mit seinem Premierentor in der Liga (9.) und Johannes Tartarotti nach einem Freistoß alleinstehend am Fünfer per Kopf (45.+3) sorgten für eine 2:0-Pausenführung der Gastgeber. Nach dem Wechsel legte David Riegler per Kopf nach einem Eckball das 3:0 nach (54.). Amstetten gab aber nicht auf und kam durch Dominik Starkl (79.) zum verdienten Ehrentreffer.

(APA)

Bild: GEPA