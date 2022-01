via

Golf-Profi Sepp Straka hat am ersten Tag des PGA-Turniers in La Quinta den geteilten 24. Platz belegt.

Auf dem Nicklaus Tournament Course, einem von drei Plätzen des Events in Kalifornien, spielte der 28-jährige Wiener am Donnerstag eine Runde von fünf unter Par (67 Schläge). Die besten Runden des Tages absolvierten die beiden US-Amerikaner Patrick Cantlay und Lee Hodges mit jeweils zehn unter Par (62). Das Duo liegt damit nach einer von vier Runden voran.

