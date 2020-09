Testspiel zwischen Vienna Capitals und KAC als “Comrie Memorial”

Das letzte Testspiel des KAC für die ICE-Eishockey-Liga am 13.9. (17.30 Uhr) bei den Vienna Capitals wird als “Comrie Memorial” ausgetragen.

Der Amerikaner Adam Comrie, Ex-Verteidiger des KAC, war im August in den USA bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Das Match vor leeren Rängen wird per Videostream übertragen, die Einnahmen aus den “Pay per View”-Tickets gehen an die Comrie-Stiftung.

Beide Vereine hatten sich auf dieses Vorgehen geeinigt. Die Familie des mit nur 30 Jahren verstorbenen Comrie unterstützt mit der Stiftung Organisationen, die dem Eishockey-Profi wichtig waren.

Adam Comrie hatte in der Finalserie des KAC gegen die Capitals 2018/19 mit seinem Treffer in der Verlängerung des sechsten Spiels den Rotjacken den Titel gesichert. “Solch eine Story hätte Adam geliebt, darum freuen wir uns sehr, dass diese Partie zustande kommt”, sagte Oliver Pilloni, der General Manager des KAC.

(APA)

Bild: GEPA