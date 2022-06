Tiroler Borgnaes fährt künftig für Dänemark

via

Der Tiroler Christian Borgnaes (26) hat offenbar den ÖSV verlassen und sich dem dänischen Skiverband angeschlossen. Wie der Alpin-Athlet auf Instagram bekanntgab, werde er von nun an die Heimat seines Vaters sportlich repräsentieren.

Er sei „nicht nur ein stolzer Österreicher, sondern auch ein stolzer Däne“, schrieb der Riesentorlauf-Spezialist. „Die Farben bleiben gleich, die Form ändert sich“, übertitelte er seinen Beitrag mit einem Hinweis auf die Flaggen beider Nationen. Borgnaes ist bisher in seiner Karriere zweimal im Weltcup in die Punkteränge gefahren. Beim Klassiker in Adelboden landete er 2021 auf Platz 18.

