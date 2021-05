via

via Sky Sport Austria

Eishockey-Club HC Innsbruck hat mit Daniel Ciampini seinen Topscorer in die tschechische Extraliga ziehen lassen.

Der 30-Jährige Kanadier, mit 59 Punkten in 48 Spielen fünftbester Scorer der abgelaufenen ICE-Liga-Saison, nimmt trotz eines bestehendes Vertrages das besser dotierte Angebot aus Tschechien an. Die “Haie” stellten am Dienstag mit Tim McGauley (25) den erhofften Nachfolger vor, der Kanadier war zuletzt (wie davor Ciampini) Topscorer beim norwegischen Club Stjernen.

(APA)/ Bild: GEPA