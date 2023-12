Tottenham beendet mit frühen Toren den Lauf von Everton

Tottenham Hotspur beendete unterdessen mit 2:1-Heimsieg den Lauf von Everton, das zuvor im Dezember nur Siege gesammelt hatte. Richarlison in der 9. Minute und Son Heung-Min in der 18. Minute sorgten in einem temporeichen und unterhaltsamen Spiel früh für einen Vorsprung der Heimmannschaft. André Gomes brachte Everton spät, konkret in der 82. Minute, näher heran, zu mehr reichte es aber nicht mehr.

Die „Spurs“ stießen als Vierter wieder in die Top vier vor. Der 2:0-Auswärtssieg Burnleys bei Fulham war unterdessen die erste Premier-League-Partie, die von einer Frau – von Schiedsrichterin Rebecca Welch – geleitet wurde.

(APA)/Bild: Imago