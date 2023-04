Traumtor Haaland! Citizens schießen sich für Bayern warm

via

via Sky Sport Austria

Manchester City und sein Torjäger Erling Haaland scheinen für das erste Champions-League-Duell mit dem deutschen Titelträger Bayern München gerüstet. Vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Königsklasse gegen den FC Bayern am Dienstag (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) feierten die Citizens in der heimischen Premier League durch ein 4:1 (1:0) gegen Schlusslicht FC Southampton eine standesgemäße Generalprobe.

Haaland schnürte bei seinem Comeback nach mehrwöchiger Verletzungspause einen Doppelpack (45./68.) und steht nunmehr bei 30 Saisontoren.

Haaland, der zuletzt wegen Leistenbeschwerden pausieren musste, stellte in Southampton beim Klub des deutschen Abwehrspielers Armel Bella-Kotchap seine Torjäger-Qualitäten einmal mehr unter Beweis. Mittlerweile stehen für den Ex-Dortmunder im Citizens-Dress 44 Treffer in 38 Pflichtspielen zu Buche.

Die weiteren Tore für City erzielten Jack Grealish (58.) und Julian Alvarez (74., Foulelfmeter). Der frühere Bundesliga-Profi Kevin De Bruyne erreichte durch seine Vorlage zu Haalands erstem Tor als fünfter Spieler in der Premier-League-Geschichte die Marke von 100 Assists.

(SID)/ Bild: Imago