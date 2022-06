Türkei gewinnt in Luxemburg auch drittes Gruppenspiel

Die türkische Fußball-Nationalmannschaft hat den nächsten Sieg in der dritthöchsten Spielklasse der Nations League eingefahren. Am Samstagabend gewann die Türkei auch ihr drittes Gruppenspiel in Liga C in Luxemburg 2:0 (1:0). Damit distanzierte das Team von Trainer Stefan Kuntz den zuvor punktgleichen Gegner auf drei Punkte und bleibt mit der Optimalausbeute von neun Zählern souveräner Tabellenführer.

Hakan Calhanoglu brachte die Türkei per Elfmeter in Führung (37.), zuvor war der Ball Mittelfeldspieler Leandro Barreiro aus kurzer Distanz an den ausgestreckten Arm gesprungen. Der zur Pause eingewechselte Serdar Dursun besorgte den Endstand (76.).

Salih Özcan, der im Sommer vom 1. FC Köln zu Borussia Dortmund wechselt, saß vier Tage nach seinem Startelf-Debüt bis zur 68. Minute auf der Bank. Der defensive Mittelfeldspieler hatte unter Kuntz bereits für die deutsche U21 gespielt, sich nun aber für das Heimatland seiner Eltern entschieden.

Die Türkei war in der vergangenen Nations-League-Saison als Gruppenletzter aus der B-Liga abgestiegen. In Liga C ist die Kuntz-Elf mit den Gruppengegnern Litauen, Färöer und Luxemburg großer Favorit. Für die WM im kommenden Winter in Katar haben sich die Türken nicht qualifiziert.

