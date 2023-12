Türkei-Trainingslager und Test gegen Sportclub: SK Rapid gibt Vorbereitungsplan bekannt

Der SK Rapid hat am Mittwoch seine Termine für die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison der ADMIRAL Bundesliga bekanntgegeben. Die Wiener starten mit einem Testspiel gegen den Wiener Sportclub, ehe es in die Türkei zum Trainingslager geht.

Gestartet wird am 07. Jänner mit den Fitnesstests, danach folgt am 08. Jänner der Auftakt im Trainingszentrum in Wien.

08.01: Erste medienöffentliche Trainingseinheit ab 15:00 Uhr (siehe oben)

13.01: Testspiel gegen den Wiener Sportclub ab 14:00 Uhr (Körner Trainingszentrum powered by VARTA)

15.-26.01: Wintertrainingslager in der Türkei (Belek)

18.01: Testspiel gegen den 1. FC Slovacko (CZE) in Belek

25.01: Testspiele gegen Szeged 2011 FC (HUN) & Legia Warschau (POL) in Belek

04.02: ÖFB Cup-Viertelfinale gegen SKN St. Pölten

