TV-Plan: Diese CL-Spiele zeigt Dir Sky diese Woche live

Jetzt geht’s in der Champions League ans Eingemachte! Die Finalphase steht an. Mit Sky bist du im TV und Stream live dabei. Ein Überblick über Spiele auf Sky.

Am Mittwoch startet das Finalturnier der diesjährigen UEFA Champions League Saison und es erwarten bei den „Alles oder Nichts“-Spielen in Lissabon David Alaba mit dem FC Bayern und Marcel Sabitzer und Konrad Laimer mit RB Leipzig im Viertelfinale zwei spanische Nächte. RB Leipzig trifft am Donnerstag auf Atletico Madrid und Bayern München trifft am Freitag auf den FC Barcelona. Sky zeigt drei Topspiele live und in voller Länge, darunter das Spiel der Bayern exklusiv. Zudem zeigt Sky das Topspiel zwischen Manchester City und Olympique Lyon.

Am Donnerstag führt Moderator Michael Leopold ab 19:30 Uhr durch den UEFA Champions League Abend rund um die Partie RB Leipzig gegen Atletico Madrid. Zu Gast sein wird unter anderem Sky Experte Didi Hamann. Das Team von Julian Nagelsmann hatte sich vor der Corona-Pause überraschend deutlich gegen Tottenham Hotspur durchgesetzt und trifft jetzt auf das Team von Diego Simeone. Die Madrilenen konnten im Achtelfinale sensationell und nach großem Fight den Titelverteidiger FC Liverpool besiegen und gehen als leichter Favorit in das Knockout-Spiel.

Am Freitagabend begrüßt Moderator Sebastian Hellmann um 19:30 Uhr den Sky Experten Lothar Matthäus im Studio, wenn es für den FC Bayern um den Einzug ins Champions League Halbfinale gegen den FC Barcelona geht. Die Münchner präsentierten sich in diesem Jahr unter Hansi Flick in überragender Verfassung und gelten als Topfavorit auf den diesjährigen UEFA Champions League Titel. Diese Ambitionen unterstrichen die Bayern im Achtelfinale durch klare Erfolge gegen den FC Chelsea. Der Gegner Barcelona strauchelte zuletzt in der spanischen Liga und musste den Meistertitel Real Madrid überlassen. Am Samstag konnten sich die Katalanen zumindest für das UEFA Champions League Viertelfinale qualifizieren und die Chance auf einen Titel in dieser Saison erhalten.

Mit Sky Q die Königsklasse auch in Ultra HD erleben

Die Zuschauer auf Sky dürfen sich bei der Rückkehr der UEFA Champions League auf ein besonderes TV-Erlebnis freuen. Sky Q Kunden haben die Möglichkeit, jedes Spiel beim Finalturnier in Lissabon auf Sky Sport UHD in Ultra HD zu erleben, so auch die Spiele Leipzig gegen Madrid und Barcelona gegen Bayern.

Außerdem steht den Zuschauern auch in der UEFA Champions League eine zweite frei wählbare Audio-Option zur Verfügung. Dort können Sky Kunden, die die UEFA Champions League Spiele über den Sky Q oder den Sky+ Receiver verfolgen, neben der Grundeinstellung „Original“ auch eine alternative Tonspur anwählen, auf der neben dem Live-Kommentator auch zum Spielgeschehen passende Publikumsatmosphäre eingespielt wird.

Ab dem zweiten Viertelfinalspiel präsentiert Sky neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Austria 1 HD und Sky Sport UHD zudem im Pay-TV den Zusatzfeed „Champions Corner Plus Live“, bei dem die Moderatoren Martin Winkler und Yannick Erkenbrecher im Wechsel gemeinsam mit Gästen begleitend zum Live-Bild das laufende Geschehen kommentiert und analysiert.

Das Viertelfinale der UEFA Champions League live auf Sky:

Mittwoch, 12. August 2020

23:00 Uhr: „Highlights XXL“ Atalanta Bergamo gegen Paris St. Germain auf Sky Sport 1 HD

Donnerstag, 13. August 2020:

19:30 Uhr: RB Leipzig gegen Atletico Madrid auf Sky Sport Austria 1 HD und Sky Sport UHD

20:45 Uhr: Champions Corner Plus Live auf Sky Sport 2 HD

Freitag, 14. August 2020:

19:30 Uhr: FC Barcelona gegen Bayern München auf Sky Sport Austria 1 HD und Sky Sport UHD

20:45 Uhr: Champions Corner Plus Live auf Sky Sport 2 HD

Samstag, 15. August 2020:

19:30 Uhr: Manchester City gegen Olympique Lyon auf Sky Sport Austria 1 HD und Sky Sport UHD

20:45 Uhr: Champions Corner Plus Live auf Sky Sport 2 HD

Vorschau Halbfinale (18./19.8.)

Dienstag, 18. August 2020:

19:30 Uhr: Sieger Leipzig/Atletico – Sieger Atalanta/Paris auf Sky Sport Austria 1 HD und Sky Sport UHD

20:45 Uhr: Champions Corner Plus Live auf Sky Sport 2 HD

Mittwoch, 19. August 2020:

19:30 Uhr: Sieger Bayern/Barcelona – Sieger ManCity/Lyon auf Sky Sport Austria 1 HD und Sky Sport UHD

20:45 Uhr: Champions Corner Plus Live auf Sky Sport 2 HD

Finale am 23. August 2020 auf Sky Sport Austria 1 HD und Sky Sport UHD sowie Champion Corner Plus Live auf Sky Sport 2 HD



Beitarsgbild: Getty Images