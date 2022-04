Ullmann-Verein feuert Trainer

Der Serie-A-Club Venezia hat sich nach zwei Jahren von Trainer Paolo Zanetti getrennt.

Dem 39-Jährigen wurde eine miserable zweite Saisonhälfte zum Verhängnis. Der Verein aus der Lagunenstadt, bei dem die Österreicher Maximilian Ullmann und Michael Svoboda unter Vertrag stehen, hat in der Rückrunde erst fünf Punkte geholt und ist Letzter.

Der rettende Platz 17 liegt bereits sechs Punkte entfernt, wobei Venezia wie Salernitana, das ebenfalls in den Abstiegskampf verwickelt ist, eine Partie weniger ausgetragen hat. Für die letzten fünf Saisonmatches übernimmt der bisherige Venezia-Nachwuchs-Coach Andrea Soncin interimistisch, in der Sommerpause soll ein neuer Cheftrainer gefunden werden.

Paolo Zanetti has been relieved of his duties as First Team manager.

The club would like to sincerely thank him for his professionalism and his leadership in our historic return to Serie A after a 19-year absence.https://t.co/4ePksnv9jW#ArancioNeroVerde 🟠⚫️🟢 pic.twitter.com/Ek8yGrsjuV

— Venezia FC (@VeneziaFC_EN) April 27, 2022