Verhaltener Start von Schwab und Straka in Potomac

Österreichs Golf-Duo auf der PGA-Tour, Matthias Schwab und Sepp Straka, ist mit einer Par-Runde bei den Wells Fargo Championship in Potomac gestartet.

Schwab verhaute sich eine bessere Runde im US-Bundesstaat Maryland mit einem Doppel-Bogey (zwei Schlagverluste) auf dem vorletzten Loch. Beide liegen beim mit neun Millionen Dollar dotierten PGA-Turnier im prognostizierten Cutbereich, als geteilte 77. aber jenseits vom Spitzenfeld.

Verhalten startete auch Lukas Nemecz im The Belfry. Der Steirer agierte beim World-Tour-Turnier in Sutton Coldfield (England) auf den Grüns fehleranfällig, was in einer 74er-Runde (zwei über Par) resultierte. Als geteilter 95. braucht Nemecz am Freitag eine Steigerung für die Teilnahme am Wochenende.

(APA)/Bild: Imago