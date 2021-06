Verzweifelte Schweden: Trainer klingelt bei Ibrahimovic durch

Schwedens Fußball-Nationaltrainer Janne Andersson hat sich in seiner Corona-Not sogar an Zlatan Ibrahimovic gewandt – doch der “König” steht als Retter der Nation nicht zur Verfügung. “Wir hatten ohnehin nicht mit ihm gerechnet, aber ich habe ihn sicherheitshalber mal angerufen”, sagte der Coach. Der 39 Jahre alte Stürmer sei nach seiner Knieverletzung aber noch nicht wieder soweit.

Mit Dejan Kulusevski und Mattias Svanberg beklagt Schweden kurz vor seinem EM-Auftaktspiel am Montag (21.00 Uhr) in Sevilla gegen Spanien zwei Coronafälle. Andersson reagierte am Donnerstag auf die angespannte Lage und nominierte sechs Spieler nach, die zunächst abseits der Mannschaft in einer eigenen “Blase” unter U21-Coach Poya Asbaghi trainieren.

Mit Joakim Nilsson von Arminia Bielefeld und Niclas Hult (Hannover 96) sind auch zwei Profis von deutschen Klubs dabei. Zudem wurden der frühere Leverkusener Bundesliga-Spieler Isaac Kiese Thelin (Kasimpasa), Jacob Rinne (Aalborg BK), Mattias Johansson (vereinslos) und Jesper Karlsson (AZ Alkmaar) zusätzlich berufen.

