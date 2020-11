via

Nicolai Geertsen hat im dänischen Cup zwischen Slagelse BI und Lyngby BK ein unglaubliches Tor erzielt. Nach einem Eckball vollführte er einen “Bicycle Kick” – der Ball ging an die Querlatte. Den Abpraller verwertete der 29-Jährige dann gleich direkt per Volley. Am Ende feierte Lyngby BK einen 9:0-Erfolg.

