Torhüter-Legende Pepe Reina hat in seiner Karriere ein paar Titel eingeheimst, u.a. ist der Spanier Weltmeister, Europameister und Deutscher Meister. Nun hat der 37-Jährige am Sonntag mit Aston Villa den Klassenerhalt in der Premier League fixiert und dementsprechend ist er in der Kabine abgegangen. La Bamba!

Beitragsbild: Video Twitter @MundialMag