VIDEO: Rückpass – Der Blick ins Archiv: Die Höhen und Tiefen von “Bad-Boy” Ilco Naumoski

via

via Sky Sport Austria

In der heutigen Ausgabe von „Rückpass – Der Blick ins Archiv“ widmen wir uns einer Personalie, die in ihrer aktiven Karriere für diverse Höhepunkte und Skandale in der österreichischen Fußballwelt sorgte. Ilco Naumoski wusste für Gesprächsstoff zu sorgen.



Der einstige Mattersburg-Kapitän sorgte für zahlreiche Eskapaden auf und auch abseits vom Fußballplatz. Seine Karriere war geprägt durch ein ständiges Auf und Ab. Würgeattacken und Gewaltshandlungen trübten seine teilweise sensationellen Leistungen auf dem Platz. Fakt ist, mit seinen Ecken und Kanten hat Naumoski polarisiert, wie kaum ein zweiter.

Beitragsbild: GEPA