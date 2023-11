Vienna Vikings präsentieren neuen Quarterback

Die Vienna Vikings haben einen neuen Quarterback für ihr Team in der European League of Football (ELF).

Wie die Wiener am Dienstag bekannt gaben, verpflichtete der Verein den US-Amerikaner Ben Holmes für eine Saison auf der Spielmacher-Position. Der 29-Jährige war zuletzt in Kanada bei den Toronto Argonauts in der Canadian Football League aktiv. Holmes folgt Chris Helbig nach, der die Vikings heuer bis ins ELF-Halbfinale geführt hatte.

(APA)

Bild: GEPA